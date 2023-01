Reggio Calabria, Marziale: “possibile chiusura di due reparti di pediatria, ecco dove” | INTERVISTA

28 Gennaio 2023 15:20

A margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a Reggio Calabria, Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, ai microfoni di StrettoWeb, spiega: “partecipando ad un congresso di medici pediatri ho appresso della paventata chiusura dei reparti di pediatria negli ospedali di Polistena e Locri. Il motivo? Mancanza di personale”.

“Ho avvertito la Garante della Salute – continua Marziale – ed insieme muoveremo tutti i passi necessari perché ciò non accada. Privare quei territori dei reparti pediatrici vuol dire non rendersi conto cosa comporterebbe per i bambini e le loro famiglie raggiungere un primo soccorso”, rimarca Marziale.