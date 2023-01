Reggio Calabria: manutenzione impianti termici pubblici e privati, lunedì incontro a Palazzo Alvaro

28 Gennaio 2023 18:50

Lunedi 30 gennaio, alle ore 15.00, nella Sala Perri di Palazzo Alvaro l’incontro aperto agli operatori dell’informazione al quale prenderanno parte il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace e l’Amministratore Unico della Società Michele Rizzo La Città Metropolitana di Reggio Calabria punta al rilancio della sua Società in house Svi.Pro.Re. Spa attraverso l’operazione “legalità diffusa”. E’ in programma a partire da lunedi 30 gennaio, l’attività informativa svolta da parte della “in house” di Palazzo Alvaro per il servizio di verifica e manutenzione degli impianti termici, caldaie dei privati cittadini e grandi impianti pubblici e privati.

Proprio lunedì 30 gennaio, a partire dalle ore 15.00, nella Sala Perri del Palazzo della Città Metropolitana, si terrà l’incontro rivolto ai manutentori degli impianti termici con l’obiettivo di avviare una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini per una corretta attività di manutenzione, necessaria per una gestione più sicura e meno inquinante, degli impianti. All’incontro prenderanno parte il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace e l’Amministratore Unico di Sviprore Spa Michele Rizzo. Alla conferenza sono invitati gli organi di informazione, per la più ampia e corretta diffusione delle notizie riguardanti gli impianti termici in uso alle private abitazioni.