Reggio Calabria: il cordoglio del Presidente Mancuso e del Garante Marziale per la morte di Valentina

7 Gennaio 2023 14:41

“Esprimo alla famiglia di Valentina la mia più sincera vicinanza”, è quanto dichiara Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, in relazione alla morte della bimba di 10 anni a Bagnara Calabra in seguito ad un incidente stradale. “Quando muore un bambino – prosegue Marziale – la terra è più povera, perché i bambini sono la ricchezza assoluta, sono il bene più prezioso e rappresentano la speranza di giorni migliori. Quando smette di battere un cuore così piccolo la comunità d’intorno è assalita da un senso di vuoto e smarrimento ed io spero che i genitori possano trovare la forza di reagire a così immane dolore sentendoci emotivamente tutti accanto”.

Il Garante riporta anche i sentimenti del Presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso: “che mi ha incaricato di rivolgere anche a nome proprio e dei consiglieri le condoglianze alla famiglia ed alla comunità della bambina”.