Reggio Calabria: mancato stralcio delle cartelle esattoriali, domani incontro a Palazzo San Giorgio

26 Gennaio 2023 18:31

Domani venerdi 27 gennaio alle ore 12.00 presso la Sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, a Reggio Calabria, si terrà una conferenza stampa per illustrare la scelta del Comune di Reggio Calabria di non aderire, in seguito allo studio della Fondazione IFEL ANCI per la Finanza Locale, all’ipotesi di stralcio parziale delle cartelle esattoriali proposta della Legge di Stabilità, prediligendo la rottamazione ordinaria, più vantaggiosa per i cittadini.

All’incontro saranno presenti il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, l’Assessore con delega ai Tributi Francesco Gangemi ed il Direttore Generale e Dirigente del Settore Tributi, Demetrio Barreca.