Reggio Calabria, nuova sosta green a Piazza Castello: parcheggi direttamente sotto gli alberi

30 Gennaio 2023 18:15

Dopo la piazzola per la ricarica elettrica, a Piazza Castello arriva anche il parcheggio ‘green’… direttamente sotto gli alberi. L’immagine che tanti reggini si sono ritrovati davanti ai propri occhi è quella di una macchina ferma in mezzo al vialetto, proprio sotto gli alberi che adornano la piazza antistante al Castello Aragonese. Uno scenario incredibile, in una zona centralissima della città, davanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Ai passanti sarà scappato un sorriso nel ritrovarsi davanti una Wolkswagen Polo nera ‘parcheggiata’ in una zona che, normalmente, sarebbe interdetta ai mezzi. Chissà se l’episodio è frutto di un incidente, di un guasto improvviso o solo della poca pazienza di un cittadino che, non trovando parcheggio nell’ora di punta, ha ben deciso di crearlo da sè…