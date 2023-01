Reggio Calabria, arancione in buca d’angolo: non è biliardo, ma una Fiat 600 in via Demetrio Tripepi

31 Gennaio 2023 12:00

“Arancione in buca d’angolo!“. No, non si tratta di una fantozziana partita di biliardo, ma l’episodio avvenuto nella mattinata odierna a Reggio Calabria, fa comunque sorridere. Ovviamente, si ride per non piangere. Ancora una volta un cittadino si trova a fare i conti (e la conta… dei danni) con il dissesto stradale. Siamo in via Demetrio Tripepi, ad angolo con via Damiano Chiesa.

Una Fiat 600 di colore arancione, non accorgendosi di una buca, probabilmente apparsa meno profonda del previsto a causa della pioggia recente, è rimasta bloccata nella voragine. Richiesto l’intervento della Polizia locale che, prontamente, si è presentata sul posto per aiutare il conducente a risolvere il problema.