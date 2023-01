Reggio Calabria in lutto per la morte di un giovane imprenditore

6 Gennaio 2023 09:55

Sono ore di tristezza e sgomento a Reggio Calabria per la morte del giovane imprenditore Giulio Brezza. Brezza si è spento a soli 50 anni: in città era molto conosciuto e stimato da tutti e sono in tanti a ricordarlo per la sua passione nella profumeria. Era titolare del negozio di profumi Effluvi sul Corso Garibaldi che gestiva con amore.

Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore da parte di amici, parenti e conoscenti. I funerali di Brezza si svolgeranno sabato 7 gennaio alle ore 10:30 al Duomo di Reggio Calabria.

La famiglia ringrazia particolarmente l’Hospice per le cure prestate al proprio congiunto.