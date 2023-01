Cotto e Mangiato “Viva viva la Befana”: a Reggio Calabria laboratorio di pasticceria

Grazie alla consueta ospitalità di Don Luigi Cannizzo e alla generosità di CONPAIT (Confederazione Pasticceri Italiani) mercoledì 4 gennaio l’Associazione di Promozione Sociale Pandora organizza un mini corso di frolla e realizzazione live del carbone di zucchero. Nel bellissimo e spazioso salone della Parrocchia S. M. della Candelora bambini e ragazzi, guidati dal Maestro Angelo Musolino, Chef Pasticcere, Maestro Cioccolatiere, formatore e Presidente Conpait, realizzeranno in autonomia dei gustosi biscotti per la calza della Befana. In attesa della cottura, ci sarà un piccolo spazio dove il Maestro Musolino realizzerà live il carbone di zucchero. La piccola quota di adesione a bambino/ragazzo (€13,00 da versare in loco) sosterrà il progetto Corredino Sospeso dell’Associazione di Promozione Sociale Pandora.

Clicca qui per prenotare il tuo posto https://forms.gle/FevpqHXLvdXD9AW7A. Gli organizzatori raccomandano la massima puntualità. I genitori non potranno assistere al corso ed i bimbi/ragazzi verranno seguiti dalle volontarie di Corredino Sospeso. Per questo pomeriggio dal dolce profumo verranno prodotte delle calze della Befana solidali a sostegno delle attività associative.