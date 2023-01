Reggio Calabria, nuova petizione: intitolare a Giacomo Battaglia la “gradinata” dello stadio Granillo

2 Gennaio 2023 17:47

Una proposta senza dubbio interessante e che farà sicuramente piacere a buona parte dei reggini, soprattutto a coloro che lo conoscevano e gli sono stati accanto. Il riferimento è alla proposta lanciata su Change.Org: una petizione per intitolare la storica “gradinata” dello stadio Granillo di Reggio Calabria a Giacomo Battaglia, amatissimo artista reggino scomparso qualche anno fa e super tifoso amaranto. Il prossimo 27 gennaio, Giacomo avrebbe compiuto 58 anni.

“Fedelissimo tifoso militante della Reggina – si legge nella presentazione della raccolta firme – Giacomo Battaglia ha proiettato con estrema professionalità lo “spirito” della Città di Reggio Calabria oltre i confini nazionali, coniugando eleganza e passione ad allegria e profondità d’animo. I suoi valori e l’amore per la maglia traspaiono anche nel suo libro “Racconti in amaranto”. In omaggio alla Sua memoria ed in segno di gratitudine da parte della Città, chiediamo che gli venga intitolata la Tribuna est, storica ‘gradinata’ dello stadio “Oreste Granillo”, il settore amaranto tradizionalmente più ‘popolare’”.