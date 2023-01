Reggio Calabria: iniziativa sulla Shoah e sulla scrittura di Primo Levi | DETTAGLI

25 Gennaio 2023 09:42

Riflettere sulle voci letterarie della Shoah e specificamente sulla scrittura di Primo Levi con i soci della Mary Dance, Via Argine Destro Annunziata a Reggio Calabria, domenica 29 gennaio 2023 alle 17.00, sarà per Vania D’Angelo un momento creativo e generativo di idee per una nuova urbanitas o modo di essere nella città. Dal testo al dibattito, dalle parole alla ricerca di nuovi significanti, dai suoni alla suggestione dei significati. Un’occasione per la ricerca corale di nuovi input per la proattività di ogni individuo nella comunità microurbana.

La parola che con diverse modalità sosteneva lo spirito di chi viveva la costrizione e la sofferenza va riscoperta oggi più che mai nelle sue valenze straordinarie per l’homo post-pandemicus e post-social con uno sguardo attento soprattutto, ma non solo, verso i giovani. Come ? La scoperta è iniziata ed è per tutta la comunità urbana in prospettiva non solo eminentemente reggina.