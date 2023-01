Reggio Calabria: l’Amministrazione incontra una delegazione degli operatori mercatali, i motivi

26 Gennaio 2023 18:23

Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti e l’Assessore alle Attività Produttive Angela Martino hanno incontrato questo pomeriggio a Palazzo San Giorgio una rappresentanza dei sindacati Asnali Regionale Calabria e Ugl Calabria in merito alle rimostranze sollevate da alcuni operatori mercatali sulla riperimetrazione delle aree offerte dall’ente in concessione, in occasione del rinnovo delle autorizzazioni. “Nel corso dell’incontro – si legge in una nota diffusa da Palazzo San Giorgio – l’Assessora ed il Sindaco facente funzioni hanno illustrato ai rappresentanti sindacali le novità che riguardano il settore mercatale con il rinnovo delle autorizzazioni. I rappresentanti comunali hanno quindi avuto modo di ascoltare dubbi ed interrogativi posti dai sindacati, chiarendo che la riperimetrazione effettuata in occasione del rinnovo ha tenuto conto dell’intervenuta normativa inerente la sicurezza in ambito stradale. Nello specifico, a valle dell’analisi effettuata dai tecnici comunali, sono state effettuate alcune lievi modifiche agli stalli in concessione, in prossimità di incroci stradali o passaggi pedonali, per i quali risultava necessario un parziale restringimento degli spazi. Contestualmente l’Amministrazione ha deciso, accordando la richiesta dei rappresentanti sindacali, di istituire un tavolo tecnico per affrontare periodicamente le criticità del settore, nell’ambito del quale affrontare i punti focali e le migliorie da individuare, un nuovo bando per i posti rimasti vacanti, la ridefinizione delle aree mercatali, in particolare via Tito Minniti, ed un bando per gli operatori cosiddetti “spuntisti”.

“Pur comprendendo le legittime osservazioni degli operatori – ha affermato l’Assessore Angela Martino a margine dell’incontro – ci teniamo a precisare che l’Amministrazione continua ad agire in maniera trasparente e condivisa, secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente. Per ciò che riguarda il canone di concessione, è bene precisare che l’attività di fatturazione nei confronti degli operatori mercatali è giunta a valle di una lunga serie di incontri e di approfondimenti tecnici effettuati anche di concerto con l’Assessore con delega ai Tributi Francesco Gangemi, che hanno consentito una parametrazione precisa e puntuale delle tariffe che, ricordiamo, includono nel canone unico mercatale le precedenti quote della Tosap e della Tari. Su questi aspetti, cosi come sugli arretrati, l’Amministrazione, attraverso il Settore Tributi e la Società Hermes, ha dimostrato piena disponibilità nei confronti degli operatori, concedendo la possibilità di effettuare la massima dilazione per il pagamento degli arretrati”. “In ultimo – conclude Martino – sul tema dell’abusivismo, una piaga che l’amministrazione vuole affrontare con determinazione, è utile informare che su esplicita richiesta dell’Amministrazione, esperita attraverso il Comandante della Polizia Locale Salvatore Zucco, la problematica è stata oggetto di un’attività di approfondimento nell’ambito di un confronto tenutosi di recente presso la Prefettura cittadina, nell’ambito di una riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica”.