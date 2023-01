19 Gennaio 2023 13:03

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Pentimele, nella zona nord di Reggio Calabria. Il sinistro è stato un frontale tra due auto che per fortuna non ha causato feriti ma solo danni a cose. I conducenti sottoposti ad all’alcol test dalla Polizia Locale di Reggio Calabria sono risultati entrambi negativi. La Polizia sta ricostruendo la dinamica per capire le cause del sinistro.