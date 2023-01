Reggio Calabria: al Cineteatro Metropolitano spettacolo teatrale a favore dell’Hospice Via delle Stelle

29 Gennaio 2023 17:04

Il 27 gennaio scorso presso i locali del Cineteatro Metropolitano si è svolta la prima edizione dello spettacolo DUMAH, che in ebraico significa “silenzio”, nato dalla collaborazione tra l’AkkademiaLab, che lo ha promosso e la casa editrice Leonida, l’Istituto Comprensivo Vitrioli Principe di Piemonte e il DLF di Reggio Calabria. L’evento, interamente ripreso dalle telecamere della rete Eclipse, è stato presentato da Nicoletta Marra e Carlo Arnese, volti familiari dell’emittente nonché conduttori della nota trasmissione “Due come voi”. L’intero incasso è stato devoluto alla fondazione Hospice Via delle Stelle, il presidente Vincenzo Nociti, presente in sala, ha voluto sottolineare l’importanza fondamentale di iniziative di questo genere dove alla profondità del messaggio rivolto alla cittadinanza si unisce quel movimento di solidarietà civile del quale questa città ha bisogno. Sul palcoscenico si sono alternati prima l’orchestra dell’Istituto Vitrioli principe di Piemonte diretta dal Maestro Vittorio Musarra che ha presentato quattro brani che hanno affondato le mani nella tradizione ebraica da Gam Gam all’inno d’Israele lo spettacolo è quindi continuato con una carrellata di brani letti dagli allievi dell’Akkademia Lab, diretta da Antonio Malaspina, che hanno messo l’accento sia sulla tragedia passata della Shoah ma evidenziando anche la tragedia odierna dell’indifferenza, della discriminazione, del razzismo che ammorba la nostra società, si sono alternati sul palcoscenico: Eleonora Lombardo, Federico Vadalà, Marco Cuzzocrea, Amalia Lavrendi, Vincenzo Amadeo, Danilo Gangemi e Roberta Capretti. Durante lo spettacolo il pubblico ha sottolineato con frequenti e sentiti applausi le performance degli artisti arrivando anche a versare qualche lacrima nei momenti più toccanti.

Eventi di questo genere si posso realizzare grazie allo spirito di sacrificio di tutti coloro che con impegno disinteressato hanno voluto mettere a disposizione della città le proprie competenze artistiche e non, per questo un doveroso ringraziamento va alla dirigente Maria Morabito per aver permesso la presenza dei suoi allievi, ai maestri Annalucia Basso, Angela Pandolfino e Vittorio Musarra per aver in brevissimo tempo preparato i loro ragazzi in maniera egregia, a Domenico Polito presidente della casa Editrice Leonida che tanto supporto logistico ha dato affinché la manifestazione si svolgesse nel migliore dei modi, a Nino Malara e Rossella Crupi, rispettivamente presidente e amministratore del DLF di Reggio Calabria che messo a completa disposizione il teatro e il grazie più profondo e sincero va a tutti i ragazzi che dimostrando una serietà e professionalità fuori dal comune hanno permesso la realizzazione della sera. L’appuntamento resta fissato per l’anno prossimo.