Reggio Calabria: oggi l’inaugurazione della nuova filiale Openjobmetis

26 Gennaio 2023 11:01

Verrà inaugurata oggi pomeriggio alle ore 16.30 la nuova filiale di Openjobmetis a Reggio Calabria, in via Muratori 10. Openjobmetis, prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana e presente in tutta Italia con oltre 150 filiali, offre quindi alla cittadinanza reggina la possibilità di trovare lavoro in Calabria e in tutta Italia. Si tratta della terza filiale nella Regione calabrese, dopo quelle di Catanzaro e Rende. Entusiasta Domenico Totino, Responsabile d’Area Openjobmetis SpA Calabria: “ci adoperiamo per colmare le esigenze di competenza per ogni genere di comparto e siamo da sempre attivi nel Sud con grande soddisfazione. La nostra fiducia nelle potenzialità della Regione Calabria è sempre stata molto ampia. Questa nuova esperienza a Reggio ci riempie di orgoglio e fiducia e siamo grati alle Istituzioni della città per la loro presenza. Il nostro impegno sarà massimo per cercare di indirizzare i candidati che si rivolgeranno alla nostra filiale, supportandoli nell’individuazione di opportunità di lavoro quanto più possibile in linea con le loro aspettative”.

Sono attesi all’inaugurazione: Paolo Brunetti (Sindaco facente funzione di Reggio Calabria), Francesca Cozzupoli (Direttore di Confindustria Reggio Calabria), Umberto Barreca (Presidente del Gruppo Giovani di Unindustria Calabria), Salvatore Presentino (Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria), Salvatore Gullì (già Commissario Straordinario del Comune di San Luca), Domenico Totino (Responsabile d’Area Openjobmetis SpA Calabria) e il giornalista Klaus Davi.