Reggio Calabria: “il Giorno della memoria deve essere una data in cui fare riflettere”

28 Gennaio 2023 12:46

“Il Giorno della memoria non deve essere una mera ricorrenza ma una data in cui fare riflettere informando i ragazzi sulle atrocità della Shoah e su una pagina devastante della nostra storia”. Lo dichiara Lucia Anita Nucera assessore all’istruzione del comune di Reggio Calabria.

“Per questo – prosegue l’assessore- voglio rivolgere un plauso ai dirigenti scolastici e agli studenti di tutte le scuole che hanno partecipato al concorso nazionale di poesia per la Shoah giunto alla terza edizione e promosso dall’Associazione Accademia Internazionale per lo sviluppo della voce, ebraismo e Kabala della professoressa Miriam Jaskierowicz, producendo elaborati hanno dimostrato consapevolezza e sensibilità verso il tema trattato”. Nella giornata di ieri, si è svolta la premiazione del concorso “Ricordare per non dimenticare mai”.

Nel corso della cerimonia alla presenza di studenti, dirigenti e dei poeti che hanno partecipato e che sono stati premiati, l’assessore Nucera ha evidenziato: “Vedere il coinvolgimento di tanti giovani sul tema della Shoah per comprenderne le atrocità è importante perché solo attraverso la conoscenza della storia possiamo costruire un futuro diverso. Ringrazio la professoressa Jaskierowicz promotrice instancabile della pace e della tolleranza tra i popoli che ha fatto della nostra città il centro delle sue attività e del suo impegno. Voglio rivolgere un ringraziamento anche a Maria Gabriella Mieli Responsabile relazioni esterne e internazionali UPF Italia e a Carlo Zinato presidente UPF Italia. È stato un onore avere la loro presenza perché la loro testimonianza di solidarietà tra i popoli e di impegno per la sereno tra essi è un messaggio importante da divulgare alle giovani generazioni. Un ringraziamento a tutte le scuole che in questa giornata hanno seminato, attraverso la memoria della Shoah, una cultura di pace e diritti umani che nasce dentro le scuole sensibilizzando la coscienza di ognuno di noi“.