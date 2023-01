Reggio Calabria, il centro ‘Noi Ragazzi di oggi’ si presenta agli studenti dell’I.C. Telesio

15 Gennaio 2023 15:11

Il centro di aggregazione “Noi ragazzi di oggi” sbarca nelle scuole di Reggio Calabria. Il progetto, targato Cooperativa Libero Nocera, si propone come punto di riferimento per i giovani al fine di mettere a frutto le proprie capacità ed attitudini.

Aggiudicataria dell’avviso pubblico “per la concessione di contributi agli enti del terzo settore per la realizzazione di interventi a sostegno dell’inclusione e coesione sociale “REGGIORESILIENTE” – PON Città Metropolitane 2014-2020 – Asse 3 Servii per l’inclusione sociale“, lo scorso giugno, la cooperativa sociale L. Nocera ha dato vita ad un centro di aggregazione giovanile che mette a servizio della comunità reggina laboratori, completamente gratuiti, rivolti ai ragazzi.

A beneficiarne, è in primis luogo il quartiere di Modena, dove il centro ha sede, ma l’obiettivo è anche quello di avvicinare la città ad un quartiere periferico, dando così vita ad una rivoluzione sociale e culturale. I vari corsi messi a disposizione dei ragazzi dai 12 ai 21 anni di età sono gestiti da esperti nel settore che, nel pomeriggio di ieri, hanno preso parte all’open day organizzato dall’Istituto Comprensivo B. Telesio in occasione delle iscrizioni scolastiche relativo all’anno 2023/24.

Danza, arte, teatro, sport e musica. Questi i laboratori offerti dal centro di aggregazione “Noi Ragazzi di Oggi” che, nella giornata di lunedì 16 gennaio tornerà ad essere presente alla scuola Telesio per rimarcare la propria offerta. L’appuntamento, per seconde e terze classi, è nell’aula magna dell’istituto, in cui saranno presenti i tutor dei laboratori Massimiliano Casale, Dominga Rato, Carmelo Della Sorte, Agata Scopelliti, Irene Polimeni e la coordinatrice del centro Giovanna Catalano.

“L’iscrizione è aperta a tutti. Con i ragazzi che già frequentano il corso – hanno spiegato dal centro – stiamo già svolgendo diverse attività, come ad esempio la realizzazione di un murales e poi ancora un torneo di calcetto e uno spettacolo teatrale in cui danza e musica saranno protagoniste”.