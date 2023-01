19 Gennaio 2023 19:51

A causa di una intensa grandinata che sta interessando in queste ore il tratto reggino dell’A2 Salerno-Reggio Calabria, sulla Costa Viola, si è verificato un incidente tra gli svincoli di Palmi e Bagnara Calabra in direzione sud. Il sinistro è stato causato dal ghiaccio che ha reso viscido l’asfalto. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli dell’incidente. Sul posto la Polizia Stradale che sta effettuando i rilievi del caso e gestendo la viabilià.