Trasporti, Forza Italia nomina Simona Scarcella responsabile provinciale. Cannizzaro: “è la persona giusta”

18 Gennaio 2023 13:00

“Forza Italia è sempre alla ricerca di donne e uomini che possano dare un contributo serio, esperto e professionale alla Causa Calabria. Ecco perché riteniamo Simona Scarcella la persona giusta a ricoprire l’incarico di Responsabile del Dipartimento Provinciale per i Trasporti e la Logistica di Reggio Calabria, al fine di offrire al progetto politico di Forza Italia la sua esperienza di vita e la sua sensibile e leale predisposizione per l’interesse comune.” Parole del Coordinatore provinciale di Forza Italia Reggio Calabria, nonché Responsabile nazionale per il Sud, Onorevole Francesco Cannizzaro che, dopo aver notificato le nomine ai dirigenti dell’Area Grecanica settimana scorsa, affida un altro rilevante incarico di Partito.

“D’intesa con il collega Giuseppe Mangialavori, Coordinatore regionale, abbiamo avviato una riorganizzazione territoriale di Forza Italia – spiega il parlamentare reggino – cui si lega inevitabilmente una nuova strategia d’azione politica. In questo quadro di rinnovamento si innesca perfettamente la figura di Simona Scarcella: avvocato, esperta di appalti pubblici, diritto amministrativo, diritto delle pubbliche amministrazioni; funzionario operante nel settore del demanio, della portualità e della logistica; responsabile del settore legale dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio; responsabile dei settori prevenzione e anticorruzione per AssoPorti. Dunque, un profilo di livello che ha inteso mettere a disposizione della Comunità azzurra anni di studi ed esperienza – conclude il deputato reggino di Forza Italia – in un settore molto delicato e determinante nelle prospettive di sviluppo della provincia di Reggio.”