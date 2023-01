13 Gennaio 2023 18:55

Stavolta il maltempo non c’entra. Sull’asfalto asciutto, si registra un nuovo incidente stradale a Reggio Calabria, precisamente in autostrada all’altezza dello svincolo di Gallico in carreggiata Sud.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Reggio Calabria che stanno prestando i primi soccorsi e regolando il traffico.