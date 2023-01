Reggio Calabria, dopo 40 anni si ritrova la classe V°C dell’Istituto Vallauri

19 Gennaio 2023 16:18

Era il giugno del 1983 quando i 24 alunni della 5C dell’I.T.I.S. Vallauri di Reggio Calabria, si diplomavano. Quei ragazzi oggi hanno quasi 60 anni e dopo ben 40 anni hanno deciso di ritrovarsi per trascorrere una serata insieme. I ragazzi grazie ad un gruppo creato su WhatsApp sono riusciti, uno ad uno e con un’indagine scrupolosa e puntuale, a radunarsi tutti o quasi tutti e a ripensare ai giorni vissuti insieme riportando alla memoria dettagli e particolari dimenticati.

“Ci siamo dati appuntamento a cena per mangiare una pizza – affermano – e la serata non finiva mai ma con la promessa di non perderci e rincontrarci anche con qualcuno che per via dell’influenza è rimasto a casa. Non è mancata l’occasione per ricordare i momenti della gioventù e rivolgere una preghiera a chi non c’è più come Nino Codispoti volato in cielo prematuramente con il male del secolo ma sempre presente nei nostri cuori. Insomma, una bellissima storia di vera e pura amicizia senza dietro alcun interesse personale e con la voglia più che mai di non perderci più e continuare a rimanere sempre vicini” concludono.