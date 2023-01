Reggio Calabria, donna pedone investita in pieno centro: ambulanza sul posto | FOTO LIVE

8 Gennaio 2023 20:36

Un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa nel centro storico di Reggio Calabria, precisamente all’incrocio tra il corso Garibaldi e via Argine destro Calopinace, l’inizio della bretella lato mare in direzione monte, all’angolo del Largo Calopinace. Un rumeno di 43 anni mentre era al volante della sua utilitaria con a bordo il figlio di circa 10 anni, ha investito una donna che stava attraversando la strada. L’impatto è stato particolarmente violento, tanto che nell’urto si è visibilmente crepato anche il parabrezza. La donna è rimasta riversa sull’asfalto mentre l’automobilista si è immediatamente fermato a prestare i primi soccorsi e chiedere l’intervento della polizia.

Partiti dalla vicina questura, gli agenti sono arrivati in pochi minuti con due volanti mettendo in sicurezza la malcapitata e richiedendo l’immediato intervento del 118. La signora è stata così soccorsa dagli operatori sanitari che l’hanno trasportata agli ospedali riuniti con numerose fratture ma fortunatamente la prognosi non è riservata. La polizia municipale, giunta sul posto per i rilievi del caso, ha raccolto le generalità dell’uomo e le testimonianze dei presenti effettuando anche l’alcoltest che è risultato positivo. Il rumeno era in forte stato di ebbrezza alcolica con un livello di 4 volte superiore al limite previsto dalla legge.