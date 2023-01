26 Gennaio 2023 17:22

“Si comunica che, a causa di un intervento sulla rete idrica comunale, dalle ore 8.00 fino a fine lavori del giorno 27/01/2023, saranno previsti disservizi idrici nel comprensorio di via Pio XI”. E’ quanto recita una breve nota pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Reggio Calabria. Nella giornata di domani, a partire dalle ore 8, disservizi sulla rete idrica in via Pio XI.