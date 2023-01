Reggio Calabria: dissequestrata la ditta “Arteco”

26 Gennaio 2023 21:52

Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha recentemente accolto la richiesta di riesame reale proposta dal difensore di fiducia della ditta “Arteco S.r.L.”, l’Avv. reggino Albina Nucera, procedendo all’immediato dissequestro della predetta all’esito di poco più di un mese dall’avvento del suo sequestro preventivo nell’ambito della nota indagine c.d. “Revolvo” che, alle porte delle festività natalizie, aveva attinto plurimi imprenditori del Capoluogo di Provincia ritenuti gravitanti attorno al c.d. “gruppo Gironda”. La difesa ha infatti ampiamente integrato il compendio dei dati investigativi dimostrando in modo incontrovertibile come l’impresa – la quale opera da circa trent’anni con professionalità nel settore edile non solo in Calabria, ma in tutto il territorio italiano – non abbia mai partecipato ad alcuno asserito “scambio di favori” tra operatori del mercato e criminalità locale, bensì conduca la propria attività commerciale in maniera del tutto ossequiosa della Legge (e senza, infatti, mai essere stata coinvolta in problematiche con la Giustizia).

Ha pertanto evidenziato l’assoluta estraneità di “Arteco S.r.L.” da qualsivoglia meccanismo delinquenziale, conducendo il Giudice a pronunciarsi tempestivamente in modo favorevole – stante la carenza di tutti i presupposti legittimanti il sequestro preventivo che ha censurato – e così consentendo ad essa di ripristinare celermente la propria operatività sul territorio cittadino e non solo. Il Legale esprime così, “ancora una volta, profonda soddisfazione per il risultato ottenuto, che offre concreta risposta alle esigenze di Giustizia”.