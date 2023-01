Reggio Calabria, il 19 gennaio la conferenza “Dal PON Metro 2014-2020 al PON Metro Plus 2021-2027”

17 Gennaio 2023 18:51

Nell’ambito delle azioni di supporto al confronto interistituzionale e partenariale previsti dal programma PON METRO 2014-2020, a conclusione delle attività, definite nell’ambito di un protocollo operativo, sottoscritto tra l’Ente Camerale ed il Comune di Reggio Calabria, autorità di gestione dei fondi Pon Metro, sarà presentato il report finale frutto delle attività poste in essere per rilevare i fabbisogni specifici sulle tematiche proposte durante gli incontri svoltisi con gli stakolders del territorio metropolitano coinvolti, nell’arco del 2022.

Tra i temi trattati: il rafforzamento della crescita e della competitività delle PMI; lo sviluppo di una mobilità metropolitana intelligente, resiliente e sostenibile; la promozione dello sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, del patrimonio culturale e della sicurezza nelle aree urbane.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare i principali contenuti del nuovo PON METRO PLUS 2021- 2027. L’incontro si terrà il prossimo 19 gennaio alle ore 10:30 presso Palazzo San Giorgio, Salone dei Lampadari, è prevista anche la partecipazione in modalità online, collegandosi al seguente link: meet.google.com/pve-nrnd-sig.

Programma

Ore 10,30 Saluti Istituzionali

Paolo Brunetti , Sindaco FF Comune di Reggio Calabria

Antonino Tramontana, Presidente Camera di Commercio di Reggio Calabria

Carmelo Versace, Sindaco FF Città metropolitana di Reggio Calabria

Ore 10,45 Introduzione ai lavori

Giuseppe Giordano, Consigliere del Comune di Reggio Calabria con delega Programma operativo PON METRO

Interventi

Tullio Romita, Docente Università della Calabria

Presentazione del Report “PON METRO dal 2014/2020 al 2021/2027 – Proposte e idee per la gestione condivisa di progetti di sviluppo locale “.

Carmela Stracuzza, Dirigente Servizio Risorse Esterne Organismo Intermedio, Comune di Reggio Calabria

Tommaso Cotronei, Responsabile Pon Metro assistenza Organismo Intermedio, Comune di Reggio Calabria

Dibattito

Ore 12,30 Chiusura dei lavori

Modera Natina Crea, Segretario Generale della Camera di commercio di Reggio Calabria