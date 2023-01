Reggio Calabria: da oggi è disponibile il canale podcast dell’arcivescovo Morrone

24 Gennaio 2023 20:00

Oggi, 24 gennaio, in occasione della festa di San Francesco di Sales, Patrono dei giornalisti e degli operatori della comunicazione, l’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova intraprende una nuova iniziativa editoriale. A partire da questa settimana, infatti, l’arcivescovo di Reggio e presidente della conferenza episcopale calabra, monsignor Fortunato Morrone, terrà le sue meditazioni settimanali attraverso un suo canale podcast denominato “Camminare insieme. Le riflessioni dell’arcivescovo Morrone”. I contenuti saranno principalmente dedicati al commento del Vangelo della Domenica.

Il canale audio era l’unico rimasto fuori dalla proposta editoriale della Chiesa reggina. Adesso, accanto a carta, web, social e video, la copertura comunicativa della comunità diocesana cresce e si consolida. Oltre al podcast dell’arcivescovo, nei prossimi giorni sarà pubblicato un altro canale podcast, “Good Morning Calabria”, curato dalla redazione di Avvenire di Calabria con l’intento di condividere riflessioni, approfondimenti e interviste sugli accadimenti più importanti che riguardano il territorio diocesano e regionale.

La scelta del podcast come strumento di evangelizzazione e diffusione del pensiero valoriale cattolico non è casuale. In Italia gli utenti che ascoltano podcast sono in constante aumento. Erano 8,5 milioni nel 2020 e sono arrivati ad essere, secondo gli ultimi dati del rapporto Ipsos Digital Audio Survey, più di 11 milioni nel 2021. Il pubblico dei podcast è marcatamente giovane (il 43% è composto da under 35), un motivo in più tra i molti che hanno spinto la Chiesa reggina a intraprendere questa nuova iniziativa editoriale.

Il podcast dell’arcivescovo è già disponibile sulle principali piattaforme di contenuti audio. Ne elenchiamo alcune indicando il link diretto al canale podcast “Camminare insieme”. È possibile già iscriversi al canale e attivare l’avviso di notifica per non perdere le nuove puntate.

