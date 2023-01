Reggio Calabria, torna la campagna straordinaria di raccolta sangue | DATE

25 Gennaio 2023 12:35

Torna la campagna straordinaria di raccolta sangue che da anni si svolge quasi ogni mese per incentivare questa solidale iniziativa in un momento difficile per le donazioni. L’appuntamento torna domenica 29 gennaio dalle ore 8:00 alle ore 11:30 e sarà possibile donare il sangue presso il Servizio Trasfusionale del Presidio Morelli di Reggio Calabria. La raccolta sangue continuerà anche il 26 febbraio, il 26 marzo, il 16 aprile, il 28 maggio e il 25 giugno sempre presso il centro trasfusionale di Reggio Calabria.