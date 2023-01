Reggio Calabria, avviata con i Carabinieri una campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani | INTERVISTA

17 Gennaio 2023 19:02

Questo pomeriggio presso la sede dell’associazione Cult3.0 in via Glauco 15 a Reggio Calabria, si è tenuto un incontro con i Carabinieri che hanno informato i cittadini sui comportamenti antitruffa. La giornalista e portavoce dell’associazione Cult3.0 Emilia Condarelli, ha ripreso le attività dopo gli anni di pausa causati dalla pandemia e l’incontro di oggi pomeriggio è stato il primo. Importante incontro di collaborazione con il comando dei Carabinieri di Reggio Calabria che sta lavorando su una campagna di comunicazione antitruffa per aiutare gli anziani a non incappare in truffe dato che purtroppo questi ultimi sono i soggetti che finiscono più spesso in queste spiacevoli situazioni.

Intervistato ai nostri microfoni il Capitano dei Carabinieri, Renato Puglisi ha affermato che: “oggi di concerto con il comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria è stata avviata un’attività di sensibilizzazione dei cittadini legata alle truffe agli anziani, uno dei reati più odiosi tra i reati che l’Arma dei Carabinieri persegue giornalmente“.