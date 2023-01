Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: scoperto ‘cratere lunare’ in via Torricelli Pescatori

17 Gennaio 2023 13:10

Siamo alle solite. Quest’oggi ci troviamo a dare voce all’appello di un cittadino indignato per la situazione che vive giornalmente, non solo lui ovviamente, ma chiunque viva nei pressi o si trovi a percorrere la strada in questione. Siamo a Reggio Calabria, in via Torricelli Pescatori: nel manto stradale una buca è arrivata, fra l’indifferenza di chi dovrebbe occuparsene, ad assumere le dimensioni di un vero e proprio ‘cratere lunare‘.

Lo si evince dalle parole del nostro lettore che, stanco di veder ignorate le sue continue segnalazioni, ha deciso di rivolgersi a StrettoWeb nella speranza di dare risalto a una situazione divenuta ormai insostenibile. La buca, con le prime piogge, si riempie d’acqua e, non valutandone correttamente (di notte è difficile anche vederla) la profondità, i veicoli che percorrono la strada rischiano di rimediare seri danni. Nel caso dei ciclomotori, i rischi sono anche per la salute dei conducenti.

“Oggi vi segnalo per l’ennesima volta una pericolosa buca, che sembra più un cratere, in Via Torricelli Pescatori. -racconta il nostro lettore – Anche la Via San Pietro è combinata malissimo. Lì vicino c’è un panificio e un acconciatore per uomini. Spero che con questa ennesima segnalazione chi di competenza interverrà il più presto possibile“.