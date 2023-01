Reggio Calabria, il bilancio del 2022 del Circolo Culturale “L’Agorà”: ben 48 incontri organizzati

20 Gennaio 2023 16:26

Il Circolo Culturale “L’Agorà” ha organizzato, nel corso del 2022, 48 incontri i cui risultati in video ed in scrittura sono consultabili alla pagina istituzionale http://www.circoloculturalelagora.it/P_2022.html e sui vari social network presenti nella rete. Nel palinsesto del sodalizio culturale reggino sono state inserite diverse attività divulgative, alquanto eterogenee, rinnovando anche le nuove edizioni trattate dalla stessa Associazioni, si vari temi, come quelle inerenti al periodo napoleonico.

A riguardo tali iniziative, piace ricordare che le stesse sono state organizzate da remoto per le note vicende pandemiche, e tenuto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 tali appuntamenti sono disponibili sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete. A tal proposito risulta utile ricordare che le precedenti attività pubbliche, organizzate dal sodalizio culturale reggino, prevedevano il coinvolgimento di persone o la fruizione di spazi, che se pur non di proprietà della stessa Associazione, permettevano alla stessa di organizzare le attività culturali, quindi, a seguito dello stato emergenziale, l’organizzazione di tali incontri venivano immediatamente convertite in altre modalità.

Quindi, tali circostanze hanno spinto i componenti del Circolo Culturale “L’Agorà” a porsi una serie di quesiti a riguardo tale scenario e sulla sua criticità e sulle possibili nuove vie da seguire per il normale prosieguo delle attività associative. E dopo una serie di attente valutazioni, il sodalizio culturale reggino ha inteso procedere con un nuovo dispositivo organizzativo per ovviare all’emergenza sanitaria, tributando alla comunicazione digitale il principale se non l’unico strumento e possibilità di relazione, di dialogo e di contatto fra le persone. Alcuni incontri organizzati dal Circolo Culturale “L’Agorà” si sono caratterizzati da una serie di installazioni in rete atte alla realizzazione di una «mostra virtuale» all’interno della quale sono visibili le opere artistiche, facenti parte del patrimonio del sodalizio culturale reggino, come la “Galleria Faber”, consultabile digitando https://www.emaze.com/@AOQITQWRZ/galleria-faber.

Un altro itinerario visivo è quello relativo al tema “Miti e Leggende nell’Area dello Stretto”, un secondo percorso multimediale che ospita le opere dell’artista Eugenia Musolino ed anche diverse iniziative, organizzate dal Circolo Culturale “L’Agorà” come quella che venne organizzate a Budapest. Tali spazi espositivi saranno oggetto di nuovi inserimenti visivi in modo da coinvolgere in tale percorso lo spettatore, proponendo così un’esperienza diversa ed interessante. Un itinerario visivo lungo il quale trovano posto i vari elaborati che hanno partecipato alle varie edizioni del concorso scolastico collegato alla manifestazione “Una giornata per De Andrè – Popoli e Culture nel Mediterraneo”. Anche il secondo spazio espositivo, allestito dal Circolo Culturale “L’Agorà”, propone un percorso tematico dove, oltre di quadri, sculture vi è la presenza di documenti multimediali come trasmissioni televisive o radiofoniche, filmati) che concorrono ad approfondire il tema con lo scopo di coinvolgere l’attenzione del pubblico generico o di quello più specialistico, consultabile https://www.emaze.com/@ALROOCTIR/gallery.

Quindi il venir meno della possibilità di realizzare eventi in presenza ha determinato la necessità di trasferirli sul digitale. Sono state quindi acquisite nuove competenze per realizzare eventi pubblici da remoto e poi visionabili sui vari canali social. Nel corso dell’anno 2022 il Circolo Culturale “L’Agorà” si è confrontato, come istituzionalmente e storicamente dimostrato, con altre territorialità amministrative, quali Fondazioni, Comuni, Province, Città Metropolitane, ricevendo, a riguardo le iniziative il patrocinio morali di tali Enti, tenuto conto anche della valenza e bontà delle iniziative organizzate dal Circolo Culturale “L’Agorà”.

Infatti, l’Associazione presieduta da Gianni Aiello si è confrontata con diverse Amministrazioni della Penisola italiana con le quali ha iniziato un percorso di collaborazione culturale , coinvolgendo anche sia la classe dirigenziale che politica dei vati Enti, e nel contempo organizzando conversazioni nel corso delle quali sono stati ricordati illustri personaggi di chiara fama internazionale e che hanno dato lustro alla cultura italiana ed ai territori di appartenenza. Sono stati analizzati in apposite conversazioni i temi relativi a “Il soggiorno di Marco Tullio Cicerone nel territorio di Reggio Calabria” che ha ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone del Comune di Arpino, registrando i saluti istituzionali da parte del Vice-presidente dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone Luigi Vacana (delega ai servizi culturali), del Sindaco di Arpino Renato Rea e dell’Assessore alla Cultura del Comune arpinate Niccolò Casinelli.

“Dino Buzzati nel cinquantesimo della morte” che per la valenza dell’argomento trattato il sodalizio culturale reggino, ha ricevuto un’attestazione di apprezzamento e riconoscimento morale da parte dell’Amministrazione Provinciale di Belluno che ha concesso di buon grado, come evidenziato nei saluti istituzionali da parte del Presidente Roberto Pedrin, il patrocinio dell’Ente. Altro tema affrontato quello relativo a “La grotta della Monaca di Sant’Agata di Esaro” è il titolo della giornata di studi, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. La giornata di studi, organizzata dal sodalizio organizzatore reggino, rappresenta l’inizio di una collaborazione culturale con il Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici” alla presenza della dott.ssa Antonella Laino, archeologa e speleologa, attualmente specializzanda in Archeologia Classica presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Studi della Basilicata con sede a Matera.

Con il patrocinio dell’Amministrazione di Cremona, il Circolo Culturale “L’Agorà” ha organizzato una conversazione sul tema “1922-2022: nel centenario della nascita di Ugo Tognazzi”, che ha registrato i saluti istituzionali da parte del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Cremona Paolo Mirko Signoroni. Con il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune di Genova il Circolo Culturale “L’Agorà” ha organizzato una conversazione sul tema“1922-2022: nel centenario della nascita di Vittorio Gassman” con i saluti del sindaco Marco Bucci. Con il patrocinio della Città Metropolitana di Bologna, il Circolo Culturale “L’Agorà” ha organizzato una conversazione sul tema “1922-2022: nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini”. Nel corso della giornata di studi si sono registrati i saluti istituzionali da parte della delegata alla Cultura del Comune di Bologna e della Città Metropolitana Elena Di Gioia, investita dal Sindaco Matteo Lepore.

Si è svolta giovedì 20 ottobre la nuova conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “1922-2022: nel centenario della nascita di Renata Tebaldi”. L’iniziativa organizzata dal sodalizio culturale reggino ha ricevuto il patrocinio della Fondazione Museo “Renata Tebaldi”, dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino e del Comune di Pesaro. Registrando i saluti istituzionali da parte di Giovanna Colombo, Presidente della “Renata Tebaldi Fondazione Museo”, del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino, Giuseppe Paolini e dell’Assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro Daniele Vimini. Non per ordine d’importanza ma solo dal punto di vista cronologico, quelli relativi al tema “Nel ricordo di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia” che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo, con i saluti istituzionali da parte della dirigente Attività Culturale Città Metropolitana di Palermo, delegata dal Sindaco professore Roberto Lagalla, Rosa Maria Rosone e quelli dello scrittore Massimo Benenato, figlio di Franco Franchi.

Un’altra conversazione ha riguardato il tema “1922-2022: nel centenario della nascita di Adolfo Celi” che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Messina e della Città Metropolitana di Messina, registrando i saluti istituzionali da parte dell’Assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso del Comune di Messina, delegato dal Sindaco Federico Basile. Altre interessanti iniziative sono state inserite nel calendario annuale del 2022 con argomentazioni alquanto eterogenee che hanno così arricchito il palinsesto allestito dal Circolo Culturale “L’Agorà”. Sono stati argomentati in diverse occasioni i temi relativi ai Bronzi di Riace con il supporto del prof. Riccardo Partinico (Direttore del Laboratorio di Anatomia Archeostatutaria di Reggio Calabria” che hanno registrato oltre mille visualizzazioni sul canale YouTube.

Il tema della “Rivolta di Reggio” è stato affrontato in diverse occasioni, registrando la presenza di protagonisti dei “Moti del ‘70”, tra i quali l’onorevole Fortunato Aloi. Altri temi affrontati sono stati quelli inerenti a “Guerre batteriologiche e pandemie tra storia, finanza, cinema, letteratura” è il filo conduttore che tutto il mese di marzo ha registrato nel corso di una serie di incontri diversi studiosi, tra i quali Francesco Labonia ed Alberto Leoncini. Altra full immersion quella organizzata nel mese di settembre a riguardo la “Guerra Russia Ucraina: il nuovo scenario globale e le conseguenze per l’Europa” che ha registrato, tra gli altri gli interventi di Laura Schrader (giornalista, scrittrice, Membro del Comitato Internazionale Time Has Come –Freedom for Ocalan –Italia-, Presidente onoraria di Udik-Unione Donne Italiane e kurde) della ricercatrice toscana Elena Pierotti e dell’onorevole Michelangelo Tripodi.

Oltre alla presentazione di libri sono state organizzate la diciannovesima edizione del “5 maggio” e la XXVI edizione denominata “Gioacchino Murat: un Re tra storia e leggenda”. Tra le altre attività associative, si segnalano quelle relative all’attenzionamento da parte del Circolo Culturale “L’Agorà” a riguardo il degrado urbano, il futuro del patrimonio artistico, alle varie proposte inoltrate all’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, ma anche a doverose precisazioni, ricordando che in merito al monumento di Biagio Camagna, lo stesso sodalizio “si rese promotore di una petizione popolare, denominata “Un posto per Camagna” e che venne sostenuta da un migliaio di cittadini reggini“, precisazioni necessarie per l’amore della verità, evitando così eventuali “paternità” a riguardo idee progettuali et similia. Tutto ciò per ricordare prima a noi stessi che agli altri, che tale offerta culturale, indirizzata al ritorno del monumento di Biagio Camagna nella piazza omonima a lui dedicata, è opera di una sola Associazione, il Circolo Culturale “L’Agorà” e non […] da numerose associazioni culturali cittadine […] come erroneamente riportato su qualche pagina istituzionale.

Piace ricordare altre due iniziative come la conversazione “2 agosto 1980 – 2 agosto 2022: la storia dimenticata di Francesco Antonio Lascala: il reggino morto nella strage di Bologna”, con Ivan Tripodi, già presidente della V Circoscrizione (Rione Ferrovieri, Stadio, Gebbione). A tal proposito il Circolo Culturale “L’Agorà” indirizzò una richiesta di intitolazione di luogo pubblico al Comune di Reggio Calabria, proposta acquisita d’ufficio al prot. 125802 del 6 agosto 2018 – indirizzata al sindaco, al segretario generale, al presidente della Commissione Toponomastica, al presidente del Consiglio, e a distanza di tempo attende ancora risposta in merito a quella istanza.

Altro gradito ospite è stato il prof. Giuseppe Caridi, accademico e noto studioso degli aspetti sociali, economici, religiosi e politico–amministrativi della Calabria, è autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli. Dal novembre 2000 ricopre l’incarico di Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Il gradito ospite è stato presente in diversi momenti culturali, tra i quali quello su “Gli Aragonesi di Napoli. Una grande dinastia del Sud nell’Italia delle Signorie” che ha registrato oltre 4mila visualizzazioni sul canale youtube. Anche per il 2023 le attività associative continueranno, pur se tra le tante difficoltà, con lo stesso entusiasmo che ha caratterizzato e caratterizza le linee programmatiche del Circolo Culturale “L’Agorà”. Proprio quest’anno il sodalizio reggino raggiunge un altro importante obiettivo: quello del trentennale di attività nel campo della cultura e della ricerca delle radici storiche del territorio. Un luogo di incontri di varie culture, aspetti questi dimenticati o poco conosciuti dal Palazzo e che invece il Circolo Culturale “L’Agorà” ricorda e fa ricordare con appositi incontri utili allo scopo.