Reggio Calabria, tanica di benzina davanti un locale del centro: si analizzano le videocamere

17 Gennaio 2023 17:19

“Avendo appreso della pubblicazione, da parte delle locali testate giornalistiche, della perpetrazione del volgare atto intimidatorio perpetrato nei confronti del mio assistito, il sottoscritto difensore tiene a comunicare come siano stati immediatamente estratti i filmati delle videocamere di sorveglianza e, di come, gli stessi siano stati allegati su supporto USB all’atto di denuncia depositato nella mattinata di oggi presso i locali della Questura di Reggio Calabria. Fiduciosi nell’operato delle forze dell’ordine e dell’Ill.mo Ufficio di Procura, manifestiamo, sin d’ora, l’intenzione di costituirci parte civile nell’ambito dell’instaurando procedimento penale“. Lo afferma in una nota l’Avvocato Francesco Meduri.