Reggio Calabria: venerdì 6 gennaio la Befana arriva in Treno

4 Gennaio 2023 10:01

“Venerdi 6 gennaio” dichiara il presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati “vivremo la festa più bella per i bambini, con l’arrivo della Befana proveniente, dopo tantissimi giorni di viaggio e con mezzi di fortuna da Padova. La mattina del 6 Gennaio, la dolce vecchina prima accoglierà tanti bambini nell’atrio della stazione di Reggio Calabria Centrale, dalle ore 11,15 , viaggerà con loro sul treno, che partirà alle 11.55 dal primo binario alla volta della stazione di Reggio Calabria S Caterina, e, all’arrivo alle 12.05, sarà accolta da altrettanti bambini, e salirà in piazza stazione di S. Caterina, dove ad attenderla ci sarà un meraviglioso calesse d’epoca con uno splendido cavallo, per consegnare tantissimi giocattoli.”

In piazza e lungo l’itinerario del treno sarà presente l’animazione dei Pagliacci Clandestini, il Club 500 e le macchine d’epoca di Filippo Crupi. Anche i pasticceri Reggini dell’Apar saranno presenti con la degustazione del gelato al gusto cioccolato e nocciola. “Tante altre saranno le sorprese del 6 gennaio” conclude Strati “in cui si prevede una massiccia presenza di bambini con le loro dolci famiglie.”