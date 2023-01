3 Gennaio 2023 16:19

Al Cimitero di Croce Valanidi a Reggio Calabria, è ancora per terra la bacheca degli avvisi funebri. A dire il vero, alcuni cittadini hanno appoggiato la bacheca “alla meno peggio” così da poter essere utilizzata in parte per l’affissione dei manifesti, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo.

Da ben tre settimane la situazione perdura così: nessuna delle autorità competenti è infatti intervenuta per riparare il danno e mettere fine a questa vergogna.