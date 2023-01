Reggio Calabria, aperte le iscrizioni all’I.C. Montalbetti-Telesio

13 Gennaio 2023 15:18

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024 all’Istituto Comprensivo “B. Telesio” di Reggio Calabria che include:

la scuola dell’infanzia Modena Centro, via Modena;

la scuola dell’infanzia S. Giorgio Extra, viale Europa;

la scuola primaria B. Telesio, via Nuova Modena;

la scuola primaria G. Ciraolo, viale Europa;

la scuola secondaria di I grado E. Montalbetti, via Modena San Sperato, n.1.

Una scuola di qualità attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrata sui bisogni dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle cose. All’Istituto Comprensivo Telesio di Reggio Calabria, dal 9 al 30 gennaio 2023, sono aperti le iscrizioni per il nuovo anno scolastico. Di seguito l’offerta formativa che riguarda i diversi ordini.

Scuole dell’infanzia “Modena” e “San Giorgio”

I due plessi vantano un’ampia offerta formativa, composta da: laboratori di prescrittura, prelettura e pre-calcolo con il metodo analogico e con la LIM; laboratorio di coding e robotica; di scacchi; di inglese; di arte; di psicomotricità; educazione alimentare e ambientale; di archeologia; uscite didattiche e visite guidate.

30 o 45 ore settimanali. Servizio pre e post scuola gratuito.

Scuola Primaria B. Telesio

Una scuola che mira a favorire il successo formativo di tutti gli alunni attraverso il pieno sviluppo delle potenzialità individuali e la conquista di un significativo bagaglio di conoscenze, abilità e competenze.

L’offerta formativa include: laboratorio di informatica, compiti in situazione, partecipazione PON-POR, olimpiadi di problem solving, progetto Save the Children, spagnolo L2 per le classi V, giochi matematici, screening prevenzione malattie, palestra, viaggi di istruzione e visite guidate.

La scuola offre anche la possibilità di frequentare corsi di inglese per la certificazione Cambridge, competizioni di scacchi e laboratorio di robotica.

Diverse anche le attività aggiuntive, gratuite ed in convenzione: recupero di italiano e matematica, partecipazione a PON e POR per alunni e famiglie; progetto “Scuola attiva Junior”, incontri con esperti; convegni tematici; laboratorio artistico; strumento musicale; esercitazioni pratiche; basket e scherma.

Scuola seconda di I grado “Montalbetti” – “Ciraolo”

Una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali, come la democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sè e degli altri. Un istituto inclusivo in grado di arricchirsi attraverso la diversità e l’interculturalità. Ed una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una comunità educante, dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo con impegno puntuale e con grande dedizione.

La scuola secondaria di I grado è organizzata sui plessi Montalbetti e Ciraolo. Il tempo scuola è suddiviso in “normale” (30 ore) e prolungato (36 ore).

Orientamenti: tradizionale; linguistico; sportivo; tecnologico; giuridico-economico.

Le strutture godono della presenza di spazi e attrezzature dedicate come: l’aula polifunzionale con impianto audio, videoproiettore, maxi schermo, palco e sistema di videoconferenza; laboratorio multimediale con 24 postazioni, LIM e stampante 3D; tablet per la didattica con le TIC in classe; palestra dell’innovazione con FabLab attrezzato con macchine e strumenti per la fabbricazione digitale, Robotic Lab dotato di kit robotici/videomaking; tastiera, chitarre elettriche e acustiche; biblioteca; laboratorio scientifico; LIM in tutte le aule.

La scuola prevede anche attività di ampliamento tra cui:

laboratori musicali, giovani artisti, tiri con l’arco, “io non rischio” sul terremoto; “sport per tutti; “io leggo perchè”; “ciak- un processo simulato per evitare un vero processo”; astronomia, continuità e orientamento; CDS Academy e Noi Magazine; orchestra; violiniamo; pianisti in erba; attività di recupero, consolidamento e potenziamento.

In più l’istituto mette a disposizione delle famiglie il progetto gratuito accoglienza tutti i giorni pre e post scuola (mezz’ora prima dell’entrata e mezz’ora dopo l’uscita).

Maggiori informazioni

Telefono 0965685016 o visita il sito o la pagina Facebook.

Dirigente scolastico dott.ssa Marisa G. Maisano

Gli uffici di segreteria saranno di supporto alle famiglie per le iscrizioni online a.s. 2023-2024

dal lunedì al venerdì 10:30-12:30, sabato 09:00-12:30 – martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:30 alle 17:00.