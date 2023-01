Reggio Calabria, albero caduto su un’auto: zona ripulita dopo anni di segnalazioni

30 Gennaio 2023 17:11

Dopo il nostro articolo di ieri in seguito a quanto avvenuto in Largo Canonico, oggi, dopo anni di segnalazioni da parte di alcuni cittadini, il Comune ha fatto ripulire l’area. Poco prima delle 16 di domenica 29 gennaio si è sfiorata la tragedia quando un albero ormai secco e marcio è piombato su un’automobile parcheggiata. Dalla vettura era da poco scesa una famiglia che solo per una questione di minuti non si è ritrovata coinvolta nel crollo. La pianta è finita proprio sullo sportello anteriore, lato passeggero.

Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia Locale che, dopo aver effettuato i rilievi del caso, hanno fatto giungere sul posto gli operatori della società Castore per rimuovere l’albero crollato. Come avevamo evidenziato ieri, accanto all’albero che si è staccato ce n’era anche un altro nelle stesse condizioni. Una situazione, quella di Largo Canonico, segnalata più volte da alcuni residenti al Comune, anche tramite e-mail che non avevano mai ricevuto risposta. Oggi, finalmente, il problema è stato risolto. Basta vedere l’immagine in alto, dove mettiamo a confronto la foto scattata ieri con quella di oggi, per notare come l’area sia stata oggi completamente ripulita: oltre all’altro albero, sono stati eliminati tutti i rami secchi presenti e anche un grande arbusto che aveva ormai raggiunto misure da vero e proprio albero.

La manutenzione del verde pubblico resta, in città, un problema atavico. Risolvere questioni di sicurezza pubblica come questa solo quando accade qualcosa è un metodo che, in una società civile, non dovrebbe essere applicato. Anche perché, lo ricordiamo, largo Canonico è frequentato giornalmente da tanti bambini con i rispettivi genitori, data la vicinanza ad una scuola molto frequentata e ad un’area attrezzata a pochi possi da dove è crollato l’albero.