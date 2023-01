Reggio Calabria, tragedia sfiorata in centro: albero crolla su auto | FOTO

29 Gennaio 2023 16:49

Tragedia sfiorata pochi minuti fa nel centro di Reggio Calabria e precisamente nel parcheggio del Largo Canonico di via Aspromonte. Una donna era appena scesa dall’auto parcheggiata dal marito, quando si è staccato un grosso ramo secco da un albero posizionato proprio sul muro che costeggia il parcheggio. Il ramo è finito proprio sullo sportello da dove era appena scesa la signora.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale che stanno effettuando i rilievi del caso. Accanto all’albero che si è staccato si trova anche un altro albero nelle stesse condizioni. Si ripropone il problema della manutenzione del verde pubblico in una città in cui è tristemente diventato rischioso anche semplicemente uscire di casa. Il problema del largo Canonico è ancora più grave perchè in questa piazza si radunano tanti bambini con i rispettivi genitori per approfittare dello spazio attrezzato a pochi metri da una scuola molto frequentata.