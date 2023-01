Gallico Marina, alberi abbattuti dal maltempo: i cittadini temono nuovi crolli | FOTO

11 Gennaio 2023 12:50

Sembra essere arrivato l’inverno a Reggio Calabria. Concluso il periodo delle festività natalizie con temperature decisamente primaverili, ci si avvia verso la metà di gennaio con qualche grado in meno e il meteo che inizia a fare i capricci. Nella giornata di ieri, pioggia e vento hanno causato non pochi problemi in città. Nel quartiere di Gallico Marina, ad esempio, sono crollati alcuni alberi.

Fortunatamente, rami e tronchi divelti non hanno procurato danni a persone e automobili, seppur siano caduti sul marciapiede, a pochi passi da alcune vetture parcheggiate a bordo strada. Un cittadino ha segnalato la situazione a StrettoWeb, lamentando la paura per il pericolo di nuovi crolli e chiedendo un celere intervento di manutenzione affinchè tali disagi non si verifichino nuovamente. “Invio queste foto con la speranza che l’ufficio del verde del Comune intervenga per eliminare il pericolo di nuovi crolli e i chiari disagi ai pedoni“, la speranza del nostro lettore.