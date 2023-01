Reggio Calabria, aggredisce la madre con un coltello: fermato in extremis e sottoposto a TSO. La paura della madre: “se torna a casa mi ammazza”

19 Gennaio 2023 11:12

Una donna di 65 anni nella notte del 12 gennaio ha subito una violenta aggressione da parte del figlio affetto da gravi disturbi psichiatrici nel quartiere collinare di Condera, a Reggio Calabria. L’uomo, P.G. di 42 anni, a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine è stato sottoposto a TSO presso il reparto psichiatria del GOM dove si trova dal 13 gennaio.

Il difensore della signora R.I., Avvocato Michela Franzò, con una nota fatta pervenire alla redazione, dichiara: “auspichiamo che l’ulteriore querela sporta dalla mia assistita in data odierna, possa far adottare i provvedimenti necessari per la tutela dell’incolumità non solo della stessa, ma anche della pubblica incolumità in generale. Il giovane oggi si trova in TSO, applicato nella giornata del 13 gennaio scorso, ma purtroppo il suo rientro presso l’abitazione o la sua messa in libertà, destano non poche preoccupazioni nella donna e nella sua famiglia, che sebbene abbia sempre amorevolmente accudito il figlio, oggi teme di subire ben più gravi conseguenze a causa degli episodi di violenza e aggressione sempre più frequenti. Il timore della mia assistita è che possa essere l’ennesima vittima di un efferato delitto dentro le mure domestiche“.