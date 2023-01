Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro tavola rotonda su Rodolfo Chirico

19 Gennaio 2023 12:13

Promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nell’ambito della convenzione per attività di collaborazione culturale tra Metro City e Cis della Calabria, avente per tema “Gli scrittori calabresi”, venerdì 20 gennaio2023, alle ore 17:00, presso la Sala “G. Trisolini” del Palazzo “Alvaro”, Città Metropolitana di Reggio Calabria si svolgerà la tavola rotonda “Rodolfo Chirico: una vita all’arte, alla sua città, al teatro e alla poesia”. Dopo i saluti di Filippo Quartuccio, consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, intervengono al dibattito: Emilia Condorelli, giornalista; Gianfranco Cordì, docente di filosofia; Clelia Montella, scrittrice; Giovanni De Girolamo, critico letterario; Elio Stellitano, poeta. Brani scelti saranno letti da Pasquale (Pax) Curatola. All’incontro sarà presente la moglie Rina Postorino Chirico. Rodolfo Chirico (Santo Stefano in Aspromonte 17 giugno 1941 – Reggio Calabria 5 dicembre 2013) è stato l’ideatore e il fondatore del Teatro Calabria con sede nella città di Reggio. Lo stesso teatro, si è sempre impegnato a promuovere e organizzare Convegni, Stage e Workshop, con l’obiettivo di diffondere la cultura artistica poetico-teatrale, quale laboratorio permanente di ricerca d’espressione creativa e di lettura critica della realtà.

Nel 1990, il Comune di Reggio Calabria nomina il poeta drammaturgo Rodolfo Chirico Direttore Artistico del teatro “Francesco Cilea” per le rassegne di Prosa invernali ed estive. Dopo tale incarico, Rodolfo Chirico e il “Teatro Calabria” hanno iniziato una costante collaborazione artistica e culturale con strutture di Drammaturgia Nazionali ed Europee: tra le quali, il “Piccolo Teatro di Milano, Teatro d’Europa”; la “Scuola Civica Paolo Grassi”; “l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica S. D’Amico”; “l’Istituto Nazionale del Dramma Antico” di Siracusa; e le maggiori compagnie di prosa nazionali. Rodolfo Chirico, grande poeta drammaturgo, ha espresso il suo pensiero aperto e dinamico attraverso le sue numerose opere, undici raccolte di poesie, ventisette testi di drammaturgia e numerose messe in scena realizzate dal “Teatro Calabria”.