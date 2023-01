Reggio Calabria, a Palazzo Alvaro importante riunione sindacale voluta da CISL Fp

25 Gennaio 2023 17:17

Si è svolta presso palazzo Corrado Alvaro una riunione sindacale, convocata su richiesta del segretario generale CISL fp Enzo Sera, riguardante importanti tematiche quali la performance organizzativa e il regolamento dell’avvocatura.

Nel corso della discussione non è mancata occasione per sviscerare ed approfondire una griglia di aspetti essenziali nella vita lavorativa dei dipendenti, rimasti elusi nel tempo: in primis, il rappresentante della CISL-fp Adolfo Romeo ha sottolineato la necessità di snellire le procedure relazionali di misurazione e validazione della performance da parte dell’organismo indipendente di valutazione, consentendo l’applicazione e l’erogazione delle spettanze ai dipendenti, non oltre l’anno successivo a quello di riferimento.

All’attenzione della delegazione sono state portate, inoltre, le seguenti tematiche:

conferma della riserva dei posti per gli interni nei concorsi;

linee guida omogenee per tutti i settori per la realizzazione dei POLA;

modifica del regolamento al fine di prevedere l’assegnazione di incarichi anche a personale di Categoria inferiore, in assenza di personale di categoria superiore.

In itinere, la modifica del regolamento dell’Avvocatura, cui sono state presentate delle osservazioni scritte, da Giorgio Muccio. Alla riunione erano presenti: per la parte pubblica la dott.ssa Maria Grazia Blefari e la dott.ssa Ignazia Laganà; per la RSU Elena Festa, Paolo Zumbo, Mario Marino, Domenico Fanti, Roberto Leonini, Antonino Martino; per le OO.SS territoriali Daniela De Blasio e Antonio La Face del Csa.

I lavori si sono svolti nella massima correttezza e spirito di collaborazione, nell’ottica di tutela dei dipendenti ed del miglioramento della qualità dei servizi all’utenza del territorio metropolitano.