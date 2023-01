Reggio, ancora Angela Robusti: visita il centro trasfusionale insieme a Inzaghi (che dona il sangue) | VIDEO

18 Gennaio 2023 22:29

Continua l’impegno per il sociale di Angela Robusti, dolce metà dell’allenatore della Reggina Pippo Inzaghi. Dopo i gesti relativi alla pulizia e manutenzione di Reggio Calabria con “Noi amiamo Reggio”, l’ultimo gesto della donna – in dolce attesa, ha recentemente spiegato che partorirà a Brescia, dove è nato il piccolo Edo, anche per la vicinanza della famiglia, che la aiuterà nel periodo post parto – riguarda la visita effettuata in questi giorni al centro di Medicina Trasfusionale della città dello Stretto. Attraverso un video sui propri canali social ha sensibilizzato sul tema della donazione del sangue. A fine filmato si è visto anche il mister, che aveva appena donato e si è mostrato sorridente sul lettino.

“In questi giorni – ha scritto sui social Angela Robusti – abbiamo visitato il centro di Medicina Trasfusionale di Reggio! Il grande ospedale metropolitano è un punto di riferimento per la raccolta di cellule staminali finalizzate al trapianto di midollo, alla cura di leucemie, anemie ed esigenze del polo oncologico/trapianti ed urgenze in genere. Tutto questo lavoro però diventa difficile senza il donatore perché il sangue è un bene unico, non replicabile ed indispensabile per la vita della nostra sanità!! Donare il sangue è semplice, poco doloroso e con meno di mezz’ora due volte l’anno (una donna) e tre volte l’anno (l’uomo) si possono salvare fino a 3 vite a donazione!! Serve perciò una grande mano di tutti affinché le scorte di sangue, sottoposte a tanti controlli e di breve scadenza siano sempre abbondanti nei nostri ospedali e tutti possano sentirsi più al sicuro nella città!!”.

“Oltre all’ospedale metropolitano di Reggio Calabria – ha proseguito – sul territorio potete rivolgervi all’Adspem e all’Avis che con grande amore raccolgono il sangue di tutte le persone di buona volontà!! Quindi tutti coloro i quali godono di buona salute ed hanno un grande cuore, recatevi presso i centri di raccolta (Ospedale Morelli sede Adspem o Piazza Garibaldi sede Avis) tutti i giorni da lunedì al sabato dalle 07.30 alle ore 11 e donate!! Farete un gesto d’amore verso il prossimo e controllerete anche gratuitamente la vostra salute!!”. Di seguito il video.