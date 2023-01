Reggina, vacanze terminate: si torna in campo in vista del doppio match interno

3 Gennaio 2023 15:46

“La Reggina torna in campo. Terminate le vacanze natalizie, i calciatori amaranto si ritroveranno al centro sportivo Sant’Agata per la ripresa degli allenamenti. La seduta, che si svolgerà a porte chiuse, è fissata per le ore 15:30 di domani“. E’ la breve nota pubblicata dal club sul sito ufficiale. Terminate le meritate vacanze, dove calciatori e tecnico hanno girato il mondo o hanno ritrovato le proprie famiglie, è tempo di tornare ad allenarsi per preparare al meglio il doppio turno interno contro Spal e Ternana, per continuare a sognare e con un occhio al calciomercato. Da ricordare che la prossima gara sarà Reggina-Spal il 14 gennaio alle ore 14.00.