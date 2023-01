Reggina-Ternana 1-1: comincia la ripresa, un cambio per gli ospiti | LIVE

21 Gennaio 2023 14:43

Sette giorni dopo, ci risiamo. Dopo la Spal, prima amara del 2023, c’è la Ternana, sconvolta in settimana dalle vicende extra-campo che hanno coinvolto il Presidente Stefano Bandecchi, indagato dopo il sequestro di beni per oltre 20 milioni di euro alla sua Unicusano. Reggina nuovamente al Granillo, dunque, quel Granillo in cui la vittoria manca da due mesi e in cui i gol latitano. Non le prestazioni, però, al netto del match contro il Frosinone. Ma Inzaghi oggi non ha Menez squalificato, non ha ancora Galabinov e ha Santander “a metà”, alle prese con qualche problema fisico in settimana ma comunque convocato. Stesso discorso per Andreazzoli, che davanti ha disponibili soltanto Falletti e Pettinari. Come sempre StrettoWeb è in diretta dal Granillo con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, commento tabellino e contenuti post gara, dalle pagelle alla dichiarazioni.

Reggina-Ternana, cronaca testuale live

46′ – Comincia la ripresa di Reggina-Ternana. Ora gli amaranto attaccheranno verso la Sud. Nessun cambio per Inzaghi, ma Santander si è allenato insistentemente nell’intervallo. Andreazzoli invece inserisce Coulibaly per Falletti. Dentro più sostanza in mezzo e meno qualità.

SECONDO TEMPO

45’+2 – Finisce il primo tempo: gioca solo la Reggina, ma è 1-1. A Pettinari risponde il solito Fabbian, dopo il palo di Canotto.

45′ – Sono due i minuti di recupero.

40′ – Ammonito Inzaghi per proteste.

35′ – PAREGGIA SUBITO LA REGGINA, SEMPRE FABBIAN! Canotto a botta sicura prende il palo, poi mette dentro per Gori, il quale serve Fabbian, che da due passi mette dentro.

32′ – Clamorosa occasione per il raddoppio della Ternana: Contini si supera e manda in corner.

29′ – CAMBIA IL MATCH AL GRANILLO: GOL DELLA TERNANA! Solita storia: l’avversario va in vantaggio al primo tiro in porta. Ancora corner, come contro la Spal: segna Pettinari, la palla attraversa tutta l’area. La Reggina paga ancora i tantissimi errori sotto porta e una lettura non perfetta su angolo.

28′ – Punizione dal limite per la Ternana, ci arriva Contini.

25′ – Altra occasione Reggina: Canotto in mezzo, respinge la difesa, Rivas cicca. Si gioca a una porta, ma quanto spreco finora.

23′ – Majer da fuori, la palla scende all’ultimo, Iannarilli vola in angolo. Reggina un po’ imprecisa ma il portiere avversario sta cominciando a superarsi, come all’andata e come altri colleghi qui al Granillo.

18′ – Ancora Rivas! Palla telecomandata di Contini, che aveva intercettato un pallone di Falletti, l’honduregno fa uno stop grandioso, punta l’uomo ma spara alto. Era fuorigioco. Partenza fantastica degli amaranto, ma sotto porta troppi errori.

13′ – Altra clamorosa occasione per la Reggina: scambio in contropiede Gori-Rivas, ma quest’ultimo spara addosso a Iannarilli. Nel corner conseguente, Rivas schiaccia sempre di testa.

11′ – Contropiede Reggina, ma Canotto spreca di sinistro.

6′ – Prima occasione della sfida, Reggina a un passo dal vantaggio! Gori riceve dalla sinistra, si gira e incrocia di sinistro, ma trova pronto Iannarilli!

3′ – Buona partenza per la Reggina. Solito atteggiamento sprint iniziale.

1′ – Reggina-Ternana, si parte! Comincia il match del Granillo!

PRIMO TEMPO

Reggina-Ternana, pre-partita

ore 13.21 – E’ appena entrata in campo la Reggina, pronta alla fase di riscaldamento. I tre portieri erano già sul rettangolo verde da un po’, con il titolare dei portieri insieme al preparatore Guido.

Reggina-Ternana, le formazioni ufficiali

Cambia tanto Inzaghi, rispetto a 7 giorni fa, e questa è una notizia, considerando che finora – salvo rari casi – ha cambiato sempre poco. In porta c’è la prima di Contini, che rileva Colombi. Il centrocampo rimane invariato, mentre la catena di destra è totalmente rinnovata rispetto alla Spal. Rientra Pierozzi dopo la squalifica, al posto di Bouah, e Canotto, il quale ha recuperato dal problema in settimana e prende il posto di Ricci. C’è poi Gori, come annunciato alla vigilia, al posto di Menez, e Cionek in luogo di Camporese.

Reggina (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Gori, Rivas. In panchina: Aglietti, Colombi, Bouah, Camporese, Giraudo, Liotti, Loiacono, Crisetig, Lombardi, Cicerelli, Ricci, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli; Bogdan, Sorensen, Mantovani; Diakitè, Agazzi, Di Tacchio, Corrado; Palumbo; Falletti, Pettinari. In panchina: Krapikas, Vitali, Coulibaly, Mazzarani, Capanni, Proietti, Paghera, Cassata, Koffi, Martella. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì. Assistenti: Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Mario Vigile di Cosenza. IV ufficiale: Gabriele Scatena di Avezzano. VAR: Rosario Abisso di Palermo. A-VAR: Francesco Meraviglia di Pistoia.