Reggina, Gori: “creato tantissimo, ma dobbiamo essere più concreti”. E poi parla di mercato

21 Gennaio 2023 17:18

“Sono felice ad aver contribuito al primo gol. Abbiamo creato tantissimo, abbiamo un potenziale offensivo incredibile, forse dovevamo essere più concreti però ci rialziamo dopo la Spal. Creiamo l’impossibile. Sono contento di aver giocato 90 minuti, perché dopo lo stop dell’anno scorso non era facile riprendere. Io non posso avere preferenze coi miei compagni. Giocare in coppia o con gli esterni non ha differenza. Siamo penso il miglior attacco della Serie B. Sul numero dei miei gol non sono contento, ma sono contento del lavoro. Sulle situazioni di mercato dovete parlare con Ds ed agente perché sanno tutto loro. Io gioco per la Reggina”. Così Gabriele Gori al termine del match tra Reggina e Ternana direttamente dalla sala stampa del Granillo.