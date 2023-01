Reggina-Ternana, i convocati di Inzaghi: ci sono Canotto e Santander, fuori in quattro

20 Gennaio 2023 19:17

Sono stati diramati i convocati di mister Inzaghi per il match di domani tra Reggina e Ternana. Sono quattro gli assenti, Agostinelli, Galabinov, Menez, Obi, mentre ce la fanno Santander e Canotto – seppur il primo non al meglio – nonostante i problemi settimanali in allenamento. Giocherà Gori al centro, mentre sulla destra è ballottaggio Ricci-Canotto. Stesso discorso per la porta, mentre rientra Pierozzi.

Portieri: Aglietti, Colombi, Contini.

Difensori: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ricci, Rivas, Santander.

Indisponibili: Agostinelli, Galabinov, Menez, Obi.