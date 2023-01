Reggina-Ternana, ci sarà Massimo Orlando: “se indossi questa maglia diventi tifoso amaranto a vita”

20 Gennaio 2023 23:25

“E’ passato tanto tempo, ma quando indossi la maglia della Reggina diventi tifoso per tutta la vita. Cari amici e tifosi della Reggina, ci vediamo sabato al Granillo per Reggina-Ternana a tifare e festeggiare insieme per la nostra squadra del cuore”. Così, in un breve video sui canali social amaranto, l’ex Reggina Massimo Orlando annuncia la sua presenza allo stadio per domani. E’ il grande ospite scelto per questo match, come Mariotto contro la Spal e, prima, i vari Cirillo, Amoruso, Poli, Colomba ecc.

Orlando, classe ’71, estroso fantasista dotato di classe ed eleganza, a Reggio c’è arrivato giovanissimo, nell’88, in C, con Nevio Scala. Per lui due stagioni, 67 presenze e 3 gol, con la promozione in B e quella sfiorata in A. Orlando fu una delle prime grandi plusvalenze della gestione Foti, che riuscì a venderlo alla Juventus per 6 miliardi. Poi 4 anni di Fiorentina, una stagione al Milan e Atalanta e Pistoiese in chiusura. Domani verrà omaggiato dall’applauso del Granillo e dalla consueta maglia donata dalla società.