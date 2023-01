Reggina-Spal 0-0: comincia la ripresa | LIVE

14 Gennaio 2023 14:44

Si riparte! La Serie B torna in campo e, in riva allo Stretto, non vedevano l’ora. Non vedevano l’ora di rivedere giocare la Reggina, che vince, convince e diverte meritando la seconda posizione. Il 2023 inizia con un doppio turno interno, la prima al Granillo è la Spal di De Rossi con tanti assenti, tra cui tre squalificati ed Esposito passato allo Spezia con qualche strascico polemico. Inzaghi, invece, oltre a Galabinov, Obi e Agostinelli, deve fare a meno di Cionek infortunato e Pierozzi squalificato. StrettoWeb è come sempre in diretta dal Granillo per tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, pagelle e dichiarazioni post gara.

Reggina-Spal, la cronaca testuale live

49′ – La prima occasione della ripresa è ad opera della Spal, con Maistro che conclude dopo azione insistita. Ammonito Camporese per un fallo precedente in cui era stato concesso il vantaggio.

46′ – Comincia la ripersa di Reggina-Spal. La Reggina ora attaccherà verso la Curva Nord.

SECONDO TEMPO

45’+3 – Finisce il primo tempo: Reggina-Spal 0-0

45’+1 – Valzania ferma con le cattive Fabbian e si prende il giallo.

45′ – Sono tre i minuti di recupero concessi.

42′ – Proteste amaranto per un presunto fallo da rigore non fischiato a Hernani. Sul corner successivo poi Fabbian sfiora il gol di testa.

40′ – Primo giallo anche per la Reggina: ammonito Ricci.

37′ – Punizione dal limite per la Reggina: Ricci fermato sulla linea dell’area da Dalle Mura, che si becca il primo giallo della sfida. Al tiro va Di Chiara, c’è deviazione ed è corner.

35′ – Altra occasione per la Reggina: azione insistita da Corner, poi Menez dal limite prova a giro ma Alfonso devia in corner. Nel terzo angolo di fila, Gagliolo schiaccia e la palla finisce fuori.

28′ – Non è facile, per la Reggina, sfondare il muro di questa Spal, disposta bene in campo da De Rossi. Una delle armi che gli amaranto provano a sfruttare è quella del pressing in zona pericolosa, dove la Spal palleggia rischiando qualcosa.

20′ – Prima vera occasione della partita, Reggina a un passo dal vantaggio! Azione insistita, Bouah mette una bella palla in mezzo e il solito Fabbian incorna da attaccante vero, ma Alfonso si supera e allunga la manona.

19′ – Punizione dai 30 metri per la Spal, Colombi blocca in due tempi.

16′ – La Reggina spreca una situazione ghiottissima: Menez ruba palla al centrale, ultimo ad impostare, e si invola, ma il pallone per Rivas era lento. Contropiede sprecato, ma la Spal sta rischiando troppo in fase di possesso, palleggiando anche col portiere e provando ad eludere il pressing degli amaranto.

15′ – Giallo per un componente della panchina della Spal, che ha protestato. Partita ancora bloccata sul computo di emozioni e occasioni.

7′ – Zero occasioni ancora. E’ la Reggina a fare la partita, con la solita intensità, ma la Spal si difende e prova di rimessa.

1′ – Si parte: comincia Reggina-Spal. Prima del fischio d’inizio, osservato un commovente minuto di silenzio per la scomparsa di Gianluca Vialli.

PRIMO TEMPO

Reggina-Spal, prepartita

Prepartita un po’ “movimentato” al Granillo, ma per fortuna tutto è stato risolto. A causa della mancanza di corrente, a un’ora circa dall’inizio non era possibile utilizzare i tornelli per l’ingresso dei tifosi allo stadio. Intorno alle 13.15, problema risolto e sostenitori che un po’ alla volta stanno cominciando ad assiepare i gradoni dell’impianto. Oggi non si registrerà sicuramente il record: la cornice di pubblico è decisamente al di sotto dei numeri fatti registrare nei vari big match con Genoa, Cosenza, Bari. Si attende il dato ufficiale intorno all’intervallo.

Reggina-Spal, le formazioni ufficiali

Inzaghi ha scelto il sostituto di Pierozzi: è Bouah, alla sua prima ufficiale. Loiacono in panchina, tornerà utile come primo ricambio in mezzo, data la partenza di Dutu e l’assenza di Cionek. C’è anche il giovane Paura. In caso di difesa a 3, però, possono essere adattati Liotti e Di Chiara. La Spal se la gioca col 3-4-2-1, con Maistro e Zanellato dietro Rabbi. Panchina per La Mantia.

Reggina (4-3-3): Colombi; Bouah, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Ricci, Ménez, Rivas. In panchina: Aglietti, Contini, Giraudo, Liotti, Loiacono, Paura, Crisetig, Lombardi, Canotto, Cicerelli, Gori, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

SPAL (3-4-2-1): Alfonso; Peda, Varnier, Dalle Mura; Dickmann, Valzania, Prati, Celia; Maistro, Zanellato; Rabbi. In panchina: Pomini, Fiordaliso, Finotto, Zuculini, Arena, La Mantia, Almici, Rauti, Oulam, Tunjov, Deme, Imputato. Allenatore: Daniele De Rossi.

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto. Assistenti: Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Tiziana Trasciatti di Foligno. IV ufficiale: Enrico Gigliotti di Cosenza. VAR: Marco Serrra di Torino. A-VAR: Mattia Scarpa di Reggio Emilia.