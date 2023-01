Reggina-Spal, un altro grande ex torna al Granillo: tra gli spalti ci sarà anche Massimo Mariotto

13 Gennaio 2023 22:42

“Certi legami sono molto difficili da spiegare con le parole. Certi amori bisogna solo viverli. Un forte abbraccio e un caro saluto da Massimo Mariotto, ci vediamo sabato al Granillo per Reggina-Spal“. Parole e musica di Massimo Mariotto. L’ex calciatore amaranto, una delle bandiere della squadra dello Stretto a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, domani sarà al Granillo. E’ l’ennesimo grande ex tra i tanti quest’anno ospiti per le partite interne della squadra di Inzaghi. Di seguito il video.