Reggina-Spal, le quote del match: amaranto nettamente favoriti, per il primo marcatore in due sono in corsa

13 Gennaio 2023 16:47

Puntare la vetta da un lato, tirarsi fuori dalla zona salvezza dall’altro: Reggina e SPAL arrivano alla sfida con umori e obiettivo diametralmente opposti. Un match, quello del Granillo, che vedrà contro due campioni del mondo come Filippo Inzaghi e Daniele De Rossi con il tecnico della Reggina, riporta Agipronews, avanti in quota a 1,60 contro il 6,25 riservato all’ex bandiera della Roma. In mezzo il pari, che per i betting analyst di Sisal paga 3,25 volte la posta. Sulla carta ci si aspetta un match chiuso con il NoGoal favorito, a 1,72 contro il 2 del Goal così come l’Under 2.5, a 1,65, si fa preferire all’Over 2.5. Occhi puntati, per quanto riguarda i marcatori, su Fabbian, capocannoniere della Reggina di Inzaghi, con una rete che si gioca a 4 mentre vale 3 volte la posta il sigillo di Jeremy Menez. Dall’altra parte, invece, sogna la seconda rete in carriera il giovane Simone Rabbi, già decisivo nell’ultima trasferta a Parma con un suo gol a quota 5.