Reggina-Spal, Di Chiara: “al di là del gol non abbiamo rischiato nulla, non buttiamo tutto in aria”

14 Gennaio 2023 17:05

“Il nervosismo ci può stare in alcuni falli. C’era voglia di recuperare, anche perché non è stata una partita brillantissima ma a livello di conclusioni abbiamo fatto 25 tiri. Non voglio buttare tutto in aria, la Reggina è viva, dispiace non portare a casa i tre punti. Io e i miei compagni siamo consapevoli che siamo lì, ancora secondi, dobbiamo cercare di tenercelo stretto. E’ normale ci sia rabbia e rammarico. Il rigore? Se l’arbitro ha annullato evidentemente non c’è stato un contatto chiaro. A me sembrava rigore, ma non ho parlato con Canotto. Non ci attacchiamo a questo, inutile stare a piangere”. Così Gianluca Di Chiara al termine di Reggina-Spal.

“Menez è la nostra punta, è così da inizio campionato. Forse non l’ha fatta tante volte, sappiamo che non è un giocatore d’area. Non credo che siamo prevedibili. Loro hanno iniziato meglio nella ripresa, ma ci stanno i momenti di sofferenza nei momenti di ogni partita. Quando siamo stati lì a soffrire non abbiamo rischiato nulla, al di là del gol”.