Abbracci, auguri, sorrisi, “anno nuovo e campo nuovo”: così la Reggina si è ritrovata al Sant’Agata | VIDEO

4 Gennaio 2023 18:35

Come preannunciato, la Reggina si è ritrovata oggi al Sant’Agata dopo una settimana di riposo coincidente con la sosta della B per Capodanno. Sui canali ufficiali, il club amaranto ha postato un video, immortalando i momenti in cui calciatori e staff si sono ritrovati all’interno del centro sportivo. Un riposo che ci voleva, come denotano i sorrisi di spensieratezza ma anche quelli di chi è felice di ritrovarsi dopo una settimana, proprio per aver trascorso mesi importanti.

E’ stato il momento degli abbracci, dello scambio degli auguri di buon anno e di qualche battuta, come quella sul campo: “anno nuovo e campo nuovo“, ha detto qualcuno in riferimento ai lavori effettuati sul manto erboso di uno dei campi del Sant’Agata. Di seguito il video.